Kolumne Lomo – Duschen zu(m) zweit(en) Der «Landbote»-Kolumnist weilt nach wie vor in den USA. Wichtiger als seine Erlebnisse sind aber Entscheide des Schweizer Bundesrates. Johannes Binotto

Duschen zu zweit ist weder besonders romantisch noch sparsam. Foto: Reuters

Eigentlich wollte ich ja von meinem Aufenthalt aus den USA berichten, aber da hat mir doch der Schweizer Bundesrat kurzerhand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht etwa, dass Bern mir aus Gründen der transatlantischen Beziehungen verboten hätte, Scherze über Amerika zu sagen, sondern ganz einfach, weil zuweilen die lustigsten Sachen eben doch nicht aus Übersee, sondern von zu Hause kommen.

Da hatte ich doch letzte Woche von den merkwürdigen Duschen in New York berichtet, und da doppelt doch prompt Simonetta Sommaruga mit einer noch wilderen Duschstory nach, die ich nun natürlich nicht unkommentiert lassen kann. So schlägt die Bundesrätin nämlich angesichts einer drohenden Mangellage im Winter als Energiesparmethode neben Lichter-Löschen und Heizung-Runterdrehen auch noch vor, nicht mehr allein, sondern zu zweit zu duschen.

Ehrlich gesagt, ich hab das in der Vergangenheit schon mal ausprobiert, wenn auch eher aus romantischen statt aus energiespartechnischen Gründen, und dabei herausgefunden, dass es gar nicht so besonders romantisch ist. Und glaub auch nicht wirklich sparsam. Denn wer schon mal zu zweit in so einer Badewanne gestanden hat, weiss, dass dabei garantiert immer jemand schlottert, weil ja doch nie beide unter der Brause Platz haben.

Da steht man dann mit nassem Bauch und Füdli und friert und wartet, dass man endlich unters warme Wasser kann, um sich wieder aufzuwärmen, während dann das Gegenüber anfängt, kalt zu haben. Und so geht das hin und her: wärmendes Wasser, nass sein, kalt werden, wärmendes Wasser, nass sein, kalt werden, usw. Und dann muss man ja auch noch in der Badewanne aneinander vorbeikommen, ohne dass man sich gegenseitig versehentlich über den Wannenrand schubst.

Das fühlt sich dann so an, wie wenn in einem Rezept steht, man müsse Rahm unterheben: immer süferli und vorsichtig sich gegenseitig umschichten, bis beide überall gewaschen sind. Das soll Energie sparen? Sorry, aber entweder haben Bundesräte bei sich zu Hause eine Dreiquadratmeterdusche mit Vierfachbrause, oder aber sie leben nur mit Mit-Duschenden zusammen, die derart gelenkig sind, dass sie auch im Cirque du Soleil auftreten könnten. Da für mich indes beides nicht zutrifft, werd ich mich wohl am einfachsten gar nicht mehr duschen.

