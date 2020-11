Gewässer in Gachnang verschmutzt – Dutzende tote Fische trieben im Bach Wegen einer Gewässerverschmutzung kam es am Donnerstag im Tegelbach in Gachnang zu einem Fischsterben.

Für das Fischsterben dürfte ein Gewerbebetrieb verantwortlich sein. Pixabay (Symbolbild)

Die Meldung über die Gewässerverschmutzung in Gachnang ging bei der Kantonalen Notrufzentrale am Donnerstagmorgen um 9 Uhr ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen floss über eine undichte Stelle im Leitungssystem eines Gewerbebetriebes erhitztes und sauerstoffarmes Wasser in den Tägelbach. Wegen der Verschmutzung seien mehrere Dutzend Fische erstickt, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.



Um die Situation zu entschärfen, spülte die Feuerwehr Gachnang den Tägelbach mit Frischwasser. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau wurden ein Fischereiaufseher und ein Funktionär des Thurgauer Amts für Umwelt aufgeboten.

mcp