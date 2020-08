Saatgutbetrieb Sativa Rheinau – Dutzende von Grundsteinen im Achteck gelegt Der Biosaatgutbetrieb Sativa erhält ein neues Gebäude in Rheinau. Auch, um die Logistik für die AG zu vereinfachen, die von rund 100 Saatgutproduzenten beliefert wird. Eva Wanner

Die Grundsteine für den Neubau des Saatgutbetriebs Sativa wurden in einem Achteck angelegt. Foto: Madeleine Schoder

Genau genommen wurde nicht ein Grundstein gelegt, sondern mehrere Dutzend. Angeordnet in Form eines Achtecks, bildeten diese Grundsteine in der tiefen Baugrube im Areal Chorb in Rheinau den Rahmen für den Festakt. Wo bis vor kurzem noch ein Schweinestall stand, entsteht ein neues Betriebsgebäude für den Saatgutbetrieb Sativa. Die AG gehört der Stiftung Fintan an, die als Bauherrin fungiert. Die anthroposophische Stiftung hat als einen ihrer Grundsätze im Leitbild die «bewusste Zusammenführung von biologisch-dynamischer Landwirtschaft und Sozialtherapie» definiert.