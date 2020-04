Neftenbach wechselt zu Sponti-Car – E-Auto statt Verbrennungsmotor Der Gemeinderat hat beschlossen, den Vertrag mit Mobility zu künden und ein E-Auto zur Miete anzubieten. Katharina Lorenz

Neftenbach als Energiestadt möchte lieber ein Elektroauto anbieten als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeinde Neftenbach hat auf Antrag der Umwelt- und Energiekommission beschlossen, den Vertrag mit dem Carsharing-Anbieter Mobility zu künden, wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats heisst. Der Vertrag lief seit 2013 und bot den Neftenbacherinnen und Neftenbachern ein Auto zur Mitbenützung an. Grund für die Kündigung sei einerseits, dass die Nutzung des Mobility-Autos in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen und somit die Subvention pro Ausleihe angestiegen sei. Andererseits wolle man als Energiestadt lieber ein Auto ohne Verbrennungsmotor anbieten. So stellt die Firma Sponti-Car ab dem Sommer ein Elektroauto zur Miete bereit. Dazu werden zwei Parkplätze an der Schulstrasse vor dem Gemeindehaus zu zwei Plätzen mit Elektrotankstelle umgebaut. Der eine Platz wird für das neue E-Mietauto gebraucht, der andere steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.