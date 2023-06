Unfall in Winterthur – E-Bike-Fahrer nach Zusammenprall mit Auto schwer verletzt Am Donnerstag kollidierte beim Brühlgutpark in Winterthur ein E-Bike mit einem Auto. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach der Kollision musste der verunfallte E-Bike-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Symbolfoto: Reto Oeschger

Am Donnerstag hat sich in der Winterthurer Innenstadt ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ging die Unfallmeldung kurz nach 17 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Der verunfallte E-Bike-Fahrer, ein 46-jähriger Deutscher, fuhr zuvor an der Zürcherstrasse stadtauswärts rechts an einer Kolonne vorbei. Ein 44-jähriger Schweizer wollte mit seinem Auto links in die Waldhofstrasse abbiegen. Dabei prallte er mit dem E-Bike-Fahrer zusammen.

Am Auto entstand Sachschaden von rund tausend Franken, wie der Mitteilung der Polizei weiter zu entnehmen ist. Der E-Bike-Fahrer stürzte vorwärts und wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

