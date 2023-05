Polizei sucht Zeugen – E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Pfungen Weil ein Velofahrer am Dienstag in eine Wiese gestürzt ist, sucht die Polizei Zeugen. Fabienne Grimm

Auf der Breitackerstrasse in Pfungen stürzte am Dienstag ein Velofahrer und zog sich Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 41-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem E-Bike auf der Breitackerstrasse in Pfungen unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Dorfstrasse touchierte er den rechten Randstein und stürzte auf die angrenzende Wiese. Von diesem Szenario geht die Kantonspolizei gemäss Mitteilung derzeit aus. Beim Unfall verletzte sich der Velofahrer – wie stark, ist derzeit noch unklar. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort musste er ins Spital gefahren werden.

Die genaue Unfallursache wird zurzeit von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Wieso der Mann den Randstein berührt hat, ist nicht klar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen: Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 058 648 61 90 in Verbindung zu setzen.

Wegen des Unfalls konnte die Dorfstrasse nur einseitig befahren werden. Die Feuerwehr regelte den Verkehr und sorgte für die entsprechende Signalisation.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.