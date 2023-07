Verkehrsunfall in Winterthur – E-Bike-Fahrerin verletzt sich bei Unfall schwer Eine 71-Jährige ist am Mittwochnachmittag in Winterthur mit ihrem E-Bike auf der nassen Strasse ins Rutschen geraten. Sie stürzte und kollidierte mit einem Auto.

Beim Unfall zog sich eine E-Bike-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Symbolfoto: PD, Stapo Winterthur

Am Mittwochnachmittag kam es an der General-Guisan-Strasse in Winterthur zu einem Verkehrsunfall. Eine E-Bike-Fahrerin fuhr kurz nach 14.30 Uhr in der stockenden Kolonne und wollte links in die Römerstrasse einbiegen. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein Personenwagen. Beim Abbiegen bremste sie, wobei ihr nach eigenen Aussagen das Vorderrad wegen der nassen Strasse wegrutschte und sie stürzte. Daraufhin kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoss zwischen der Fahrradlenkerin und dem Personenwagen, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Die 71-jährige Schweizerin wurde an der Unfallstelle von der Polizei betreut und mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der 69-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

far

