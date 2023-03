Verkehr in Winterthur – E-Bike-Unfälle nehmen noch einmal zünftig zu 2021 waren in Winterthur erstmals mehr E-Bike-Fahrer schwer verunfallt als normale Velofahrer. Letztes Jahr sind die Unfälle mit Elektrofahrrädern erneut gestiegen. Etwas hat sich aber geändert. Tanja Hudec

Verunfallen immer öfter: E-Bike-Fahrer stürzen in Winterthur meist ohne Fremdeinwirkung. Foto: Enzo Lopardo

Die gute Nachricht zuerst: In Winterthur sind letztes Jahr keine Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. «Das ist sehr erfreulich», sagte Christian Götz, Leiter Sicherheit und Verkehr der Stadtpolizei, am Mittwoch an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit der Kantons- und der Stadtpolizei Zürich. Letztes Mal sei dies 2014 der Fall gewesen.