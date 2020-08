Unfall in Schlatt – E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer Ein 92-jähriger Mann ist am Donnerstagabend im Dorfzentrum von Schlatt mit seinem E-Bike gestürzt. Der Unfall hatte schwerwiegende Folgen.

An dieser Stelle im Dofzentrum von Schlatt geschah der Unfall. Kantonspolizei Zürich

Ein 92-jähriger Mann fuhr am Donnerstagabend um 17.45 Uhr mit seinem E-Bike ins Dorfzentrum von Schlatt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, geriet er beim Einbiegen in die Unterdorfstrasse mit seinem Fahrrad aus noch ungeklärten Gründen nach links auf einen Vorplatz. Nachdem er gegen eine Abschrankung geprallt war stürzte der Rentner über eine Mauer in einen Abstellraum für Landmaschinen.

Trotz Helm erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren.

mst