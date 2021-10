Kolumne Landluft – E-Mail aus dem Jenseits

Fliegen Kühe durch die Luft, ist alles anders. Illustration: Ruedi Widmer

«Herzlichen Glückwunsch!» Eine satte Erbschaft, ein fetter Lotteriegewinn oder eine grosszügige Spende: Sie sind wahrscheinlich auch längst Multimillionärin oder Multimillionär. Sie haben eine E-Mail gekriegt, in der Ihnen jemand ganz viel Geld versprochen hat. Sie mussten nur ein paar Angaben machen, einen Link anklicken oder eine kleine Voranzahlung tätigen. Wieso am Morgen noch aufstehen, wenn das Geld so einfach zu haben ist?

Kürzlich habe ich eine Betrugsmail der besonderen Art bekommen. «Hallo, bist du tot oder lebst du?» Ein Mann sei ins Büro des Mailschreiberlings gekommen «und hat Ihre Sterbeurkunde vorgelegt». Ähm, sind wir jetzt per Du, oder siezen wir uns? Langsam werde ich misstrauisch. Und weiter: Der Mann behaupte, mein engster Verwandter zu sein, und wolle, dass man ihm das Spendengeld von 3,1 Millionen Euro ausbezahle, das ich nie eingefordert hätte. «Jetzt ist die Frage, ob Sie tot oder lebendig sind.» Und ob man meinem Verwandten das Geld nun auszahlen solle.

Eine philosophische Frage, wie ich finde, wenn auch mit einer Prise Pietätlosigkeit. Sie erinnert mich an die unsinnige, wenigstens nicht geschmacklose Frage: «Schläfst du schon?» «Ja.» Soll ich als Toter antworten? Dass ich als Verstorbener das viele Geld sehr gerne meinem Verwandten überlasse? Schliesslich hat das letzte Hemd keine Taschen – irdische Güter kann ich keine ins Jenseits nehmen. Oder ich schreibe dem Betrüger: «Für das Rückfahrtbillett ins Diesseits benötige ich vorab 500 Euro von Ihnen, um die 3,1 Millionen abholen zu können. Vielen Dank für die Vorauszahlung. P.S.: Die Ticketpreise ab Himmel und Hölle sind identisch.»

Markus Brupbacher

