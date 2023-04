Was wir lesen – E-Mails einer Sterbenden Unsere Autorin mag keine Ratgeberliteratur. Aber in diesem Buch findet sie Rat – und Trost: «Es wird mir fehlen, das Leben» von Ruth Picardie. Barbara Achermann (Das Magazin)

Foto: DM

Ich mag keine Ratgeberliteratur, und doch suche ich manchmal in Büchern nach Rat. Seit einigen Monaten frage ich mich zum Beispiel, was in einem Menschen vorgeht, der unheilbar an Krebs erkrankt ist. Einer meiner Liebsten hat diese Diagnose erhalten, und obwohl wir uns nahe sind, fehlen uns manchmal die Worte. In meiner Erfahrung sind Bücher gesprächiger als Menschen, und so ziehe ich ein schwarzes Paperback aus dem Regal, das mich vor zwanzig Jahren schon einmal angesprochen hat. Geschrieben hat es die britische Journalistin Ruth Picardie, auf Deutsch trägt es den Titel: «Es wird mir fehlen, das Leben.»