Kolumne Stadtverbesserin – Echter als die Realität Eine Studentin filmte Bundesrat Berset mit versteckter Kamera. Das kurze Video bringt die Stadtverbesserin zum Grübeln über das flüchtige Wesen der Authentizität. Delia Bachmann

Auch ein Bundesrat sieht nicht jede Kamera: Eine Studentin nahm ihr Gespräch mit Alain Berset heimlich auf. Symbolfoto: Lucia Hunziker

Alain Berset wurde am Mittwoch zum Star eines heimlichen Handyvideos. Eine Studentin erzählte dem Bundesrat, dass es an der ZHAW keine Spucktests gibt, und filmte seine Reaktion: «Wieso nicht?», fragte Berset. Er finde das auch ungerecht, zumal die Tests gratis und unkompliziert seien: «Man spuckt einfach.» Der Dreiwortsatz erinnert die Stadtverbesserin an Bersets grössten Hit: «Bleiben Sie zu Hause.»

Plötzlich ist der Ohrwurm zurück, der im ersten Lockdown auf Youtube viral ging. Und der einem die Botschaft in Endlosschleife ins Hirn hämmerte. Dazu passt, dass die Macher der SRF-Youtube-Show «Zwei am Morge» den Partyhit mit einem tropfenden Wasserhahn als Beat unterlegten. Doch hat «Man spuckt einfach» das Zeug zum nächsten Hit? Möglich, aber die Stadtverbesserin will lieber keine Spuckgeräusche im Ohr.