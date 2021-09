Fussball 1. Liga – Eckbälle sind Gift für die U21 des FCW Das 0:2 (0:0) auf dem Kunstrasen der Schützenwiese gegen den FC Wettswil-Bonstetten war für die U21 des FC Winterthur die dritte Niederlage in Folge. hjs

In der Offensive blieb der FCW (Levin Nay) einiges schuldig. Foto: Dieter Meierhans

Gegen Gossau, Baden und nun Wettswil-Bonstetten hat der FCW-Nachwuchs seit dem glorreichen 6:1 zum Start in Thalwil verloren. Diese drei Teams belegen nun die ersten Plätze der Gruppe 3. Das ist natürlich eine Erklärung für die Niederlagen der Winterthurer: Das sind drei Teams, die in diesen Duellen mit der U21 des FCW spielerisch gewiss nicht überzeugten. Aber es sind physisch starke, erfahrene «Männerteams», gegen die durchzusetzen sich zumindest in dieser frühen Phase der Saison den Jung-Fussballern (noch) schwerfällt.