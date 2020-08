Ausblick auf 2021 – SRF spart «sportaktuell» weg SRF-Direktorin Nathalie Wappler hat im Rahmen einer Personalinformation Neuerungen im Programm bekannt gegeben. Mehrere TV-Formate verschwinden, das digitale Angebot wird ausgebaut. fim/cpm/sda

Annette Fetscherin ist 2019 zum Sport-Moderationsteam gestossen und war eines der Aushängeschilder von «sportaktuell», das nun eingestellt wird. Foto: SRF

Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat weitere Sparmassnahmen beschlossen: Die Wirtschaftssendung «Eco» wird eingestellt. Die Sendung mit Moderator Reto Lipp lief seit 13 Jahren jeweils am Montagabend.

Wie Lipp am Donnerstag auf Twitter schrieb, läuft die Sendung noch bis Sommer 2021. Es ist nicht die einzige Sendung, die aus Spargründen gekippt wird.

Auch die Sport-Newssendung «sportaktuell» fällt den neusten Einsparungen zum Opfer. Aktuell wird das Format aufgrund des drastisch reduzierten Sportbetriebs ausgesetzt, es wird aber nicht mehr ins Programm aufgenommen. Der Ausfall soll mit einer ausgebauten Berichterstattung beim Fussball und Eishockey teils aufgefangen werden: So wird es ab 2021 zusätzliche Ausgaben von «Super League Goool» und «eishockeyaktuell» geben.

Ab 2021 verzichtet SRF zudem auf «Viva Volksmusik», «Einstein Spezial» und die Übertragung externer Veranstaltungen wie etwa «Art on Ice». «Um uns digital weiterzuentwickeln, müssen wir unser lineares Programm anpassen und dort teilweise reduzieren – oder Sendungen überarbeiten», sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler bei einer internen Information am Donnerstag.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler bei der Personalinformation, die über einen Livestream übertragen wurde. Foto: SRF

Man werde in der Umgestaltung des Angebots um Entlassungen nicht herum kommen. «Wir müssen jetzt schauen, wo Umschulungen von bestehenden Mitarbeitenden möglich sind – und wo wir Mitarbeitende von extern rekrutieren müssen. Dieser Prozess braucht sehr viel Sorgfalt und daher noch etwas Zeit.» So werden Mitarbeitende, die pensioniert werden, nicht mehr ersetzt und Neueinstellungen nach Kündigungen werden um drei Monate hinausgezögert. Zudem will das SRF bei den Spesen kürzen.

Sparpaket von 16 Millionen

Andere Formate, welche SRF bereits aus dem Programm strich, sind «Sternstunde Musik», «Arena/Reporter», «Schawinski» und «Eco Talk», das fünf Mal pro Jahr ausgestrahlt wurde. Zudem sparte das SRF eine von zwei Schweizer «Tatort»-Folgen ein.

Bereits im vergangenen Jahr wurde klar, dass das SRF Abstriche machen muss. Für das Jahr 2020 ist ein Sparpaket im Umfang von 16 Millionen Franken geplant. Dies war allerdings noch vor der Corona-Krise, welche die Werbeeinnahmen zusätzlich einbrechen liess.