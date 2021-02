Tschirky-Festnahme – EDA bestellt belarussischen Botschafter ein Nach der Festnahme von SRF-Journalistin Luzia Tschirky hat das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Alexander Ganevich zitiert.

Der Botschafter von Belarus in der Schweiz, Alexander Ganevich beim jährlichen Suworow-Gedenktag vom in der Schöllenschlucht bei Andermatt. (24. September 2020) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Einen Tag nach der vorübergehenden Festnahme von SRF-TV-Korrespondentin Luzia Tschirky hat das Aussendepartement EDA den belarussischen Botschafter Alexander Ganevich einbestellt. Das teilte das EDA am Montag auf Twitter mit.

Das EDA verurteilte die Festnahme von Tschirky. Zugleich forderte es «die Freilassung aller willkürlich inhaftierten Personen», wie es in dem Tweet vom Montagnachmittag hiess. Die Schweiz verfolge die Situation weiterhin genau.

Die SRF-TV-Korrespondentin Tschirky war am Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk von der Polizei für mehrere Stunden festgenommen worden. Der Grund war zunächst unklar. Laut eigenen Angaben war Tschirky mit Bekannten in der Stadt unterwegs und von drei maskierten Sonderpolizisten in einen Minibus gezogen worden.

Laut SRF hielt sich Tschirky mit einer gültigen Akkreditierung in Belarus auf. Ihre Bekannte und deren Mann wurden den Angaben zufolge zunächst weiter festgehalten. Sie selbst begab sich nach ihrer Freilassung in die Schweizer Botschaft in Minsk. Das EDA hatte wegen der Festnahme beim belarussischen Aussenministerium interveniert.

SDA