Gastrokolumne Angerichtet – Edel und gemütlich dinieren Im Restaurant Taggenberg stimmt alles: das Ambiente, die Gastfreundschaft und die Speisen. Und das sind sogar kleine Kunstwerke. Elisabetta Antonelli

Die perfekte Einstimmung auf den Gourmetabend. Ein Amuse-Bouche, das hält, was es verspricht. Eine köstliche Rieslingschaumsuppe.

Was tut man am besten nach den Feiertagen, um nicht ins Januarloch zu fallen? Man feiert weiter. Wir reservieren also in der ersten Kalenderwoche im neuen Jahr einen Tisch für zwei im Restaurant Taggenberg. Der Parkplatz ist leer, als wir kommen. Kerzen leuchten uns den Weg ins Haus. Dort werden wir von Gastgeber Filip Strobl freundlich empfangen. Den Tisch dürfen wir auswählen – wir sind offenbar die Einzigen. Dafür werden wir umso mehr verwöhnt.

Auf dem adrett gedeckten Tisch stehen schon gesalzene Nüssli und Oliven bereit. Zum Starten gönnen wir uns einen Haus-Aperitif, der mit seiner orangeroten Farbe auch schön anzusehen ist (11.50 Franken). Wir entscheiden uns für die alkoholfreie Variante mit Ginger Beer und Blutorangensirup, die frisch und nicht zu süss ist. Und schon bald folgt der Gruss aus der Küche: ein Raviolo mit Pastinakenfüllung und caramelisiertem Sellerie. Schön und fein.

Genau so geht es weiter. Der Nüsslisalat mit Croûtons und Ei wird mit einem Passionsfruchtdressing serviert (14 Franken). Die Begleitung wählt zur Vorspeise die Rieslingschaumsuppe mit Apfel (15 Franken). Dazu wird hausgemachtes Sauerteigbrot gereicht – und wir fragen uns: «Wie kriegen sie das nur so luftig hin?» Die eigenen Versuche können da bei weitem nicht mithalten.

Eine unwiderstehliche Kombination: Offene Sauerkraut-Ravioli mit Pulpo. Hübsch weihnächtlich anzusehen: Pilzrisotto mit Federkohlchips und Preiselbeeren.

Die Karte ist übersichtlich: Alle Gerichte sind vegetarisch oder mit Fisch/Fleisch erhältlich. Zur Hauptspeise bestellen wir offene Ravioli mit Sauerkraut (36 Franken). Die Kombination mit dem Pulpo finden wir unwiderstehlich (16 Franken zusätzlich). Der gut angebratene Pulpo zergeht fast auf der Zunge, und das Sauerkraut passt ideal. Für die Begleitung gibt es einen Pilzrisotto mit Pastinaken (33 Franken). Was simpel klingt, ist geschmacklich und fürs Auge wieder ein Kunstwerk: Angerichtet wird der Risotto mit Federkohlchips, Preiselbeeren und Rieslingschaum.

Schokoladenmousse mit Babybananen. Eine Eigenkreation von Küchenchefin Angelina Lesky. Quittensorbet – ein würdiger Abschluss.

Wenn die Küche, die 13 «Gault Millau»-Punkte besitzt, schon für uns allein offen ist, gönnen wir uns auch noch ein Dessert: Die Schokoladenmousse mit Babybananen (17 Franken) und eine Kugel Quittensorbet (5 Franken). Ein würdiger Abschluss des Abends.

