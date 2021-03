Verstärkung aus Bülach – Edson Harlacher zum EHCW Mit dem 25-jährigen Verteidiger erhalten die Winterthurer einen Spieler mit Erfahrung aus der National League. Urs Kindhauser

Ab nächster Saison trägt Edson Harlacher den roten Helm des EHCW. Foto: Leo Wyden

Der EHC Winterthur verstärkt sich für die kommende Saison mit Edson Harlacher. Der 25-jährige Verteidiger hat zuletzt in der Mysports League für Bülach gespielt, bringt aber einiges an Erfahrung aus der Swiss League und aus der National League mit. Harlacher durchlief die Juniorenstufen beim EHC Kloten, für den er 143 Spiele in der höchsten und 60 in der zweithöchsten Spielklasse absolvierte. Vor zwei Jahren war er zudem für zwei Partien an La Chaux-de-Fonds ausgeliehen. Für den EHCW ist Harlacher eine auch im Wortsinn «gewichtige» Verstärkung. Der Schweizer angolanischer Abstammung hat die Gardemasse 190/90.

Während der EHCW das Kader für 2021/22 baut, hat sein Captain Zack Torquato am Mittwoch ein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Mit Langenthal gewann er die erste Playoff-Viertelfinal-Partie gegen Thurgau 2:0.