Fussball 2. Liga – Effretikon holt den ersten Punkt Effretikon gleicht in Greifensee zweimal aus und sichert sich mit einem 2:2 den ersten Punkt im vierten Spiel der Saison. Fabian Meli

Effretikons Jeric Lopez (vorne) erzielte beide Tore für Effretikon Archivfoto: Madeleine Schoder

Nach drei Niederlagen wollte sich «Effi» endlich die ersten Punkte holen. Dieses Vorhaben würde aber bereits in der Startphase in Gefahr gebracht. Greifensee ging nach einem «Traumfreistoss» in Führung. «Danach haben wir den Kopf nicht hängen lassen», sagte Trainer Flakon Halimi. Sein FCE versuchte in einer ausgeglichenen Partie, spielerisch Akzente zu setzen. Dies wurde kurz vor der Pause mit dem Ausgleich belohnt.