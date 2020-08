Effretikon hätte Unentschieden erreichen können

In der ersten Halbzeit zeigte sich die Elf der Effretiker etwas verhalten, wobei vielleicht auch etwas Nervosität vorhanden war. Gossau wartete konsequent auf Fehler im Spielaufbau und nutzte diese eiskalt aus. «Wir haben zwei dumme Fehler gemacht, die wir in Zukunft abstellen müssen», so Flakon Halimi, Coach der Gäste. Sein Team versuchte, besser ins Spiel zu kommen, bekundete aber Mühe gegen gut stehende Gossauer, die weniger für das Spiel machten als der Gast aus Effretikon. Zudem machten sich die Ausfälle von Adrian Fahrni und Dejan Stakovic durchaus bemerkbar. «In der ersten Halbzeit haben wir einfach auch zu wenig nach vorne gemacht. Die Genialität hat schlichtweg gefehlt», bilanzierte Halimi.

Im zweiten Abschnitt und mit zwei Toren Rückstand meldete sich die «Effi-Elf» aber mit Wut im Bauch zurück. «Wir kamen plötzlich besser rein und versuchten spielerische Akzente zu setzen», erklärte Halimi Dies gelang gut. Effretikon hatte genügend Möglichkeiten, um das Spiel noch zu drehen. Mehr als der Anschlusstreffer blieb den Effretikern aber trotz der starken zweiten Hälfte verwehrt. «Die positiven Dinge wollen wir für die kommenden Aufgaben mitnehmen», fügte Halimi an. (fam)

FC Gossau – FC Effretikon 2:1 (2:0). - Tore: 11. 1:0. 42. 2:0. 92. Lopez 2:1. - Effretikon: Rustemi; Heimgartner, Peter, Bärtschi, Lienhard; Antonio, Isljami, Surlici, Giger, Lopez; Adilovic.