Leichtathletik-Europameisterschaft – Ehammers nächster Coup: EM-Silber Der Zehnkämpfer muss sich nach zwei Tagen Spannung nur vom Deutschen Kaul schlagen lassen und steht zum 3. Mal innert 5 Monaten auf einem Podest. Mit dem Schweizer Rekord von 8468 Punkten. Monica Schneider aus München

Simon Ehammer zeigt einen sehr guten Zehnkampf und darf sich über EM-Silber freuen. Foto: Christian Bruna (Keysotne)

Der Lärm ist ohrenbetäubend, die Weite vorentscheidend: Eben hat der Einheimische Niklas Kaul den Speer über die 70-m-Marke hinausgeworfen – und sich damit in Lauerstellung für Gold gebracht. Nur wenig später liegen die Zehnkämpfer im Münchner Olympiastadion erschöpft am Boden, Kaul wie die meisten im lauten Publikum euphorisiert, er und Simon Ehammer umarmen sich nach zwei Tagen Kampf freundschaftlich. Der Deutsche wird mit 8545 Punkten Europameister, Ehammer erzielt mit 8464 den schon dritten Rekord 2022 und gewinnt Silber.

Kaul hat Ehammer die Führung erst zuletzt streitig machen können, über 1500 m schafft er schliesslich die Distanz. In 4:48,72 verliert der Schweizer rund 38 Sekunden auf den Sieger, doch wieder ist es ziemlich genau die Zeit, die er einen Tag zuvor angesagt hatte. Was war das für ein Jahr für Simon Ehammer! WM-Silber in der Halle. WM-Bronze im Weitsprung – und jetzt auch der Coup mit dem Silbergewinn an der EM – und das mit 22 Jahren und noch zu Beginn seiner Karriere.

Und was waren das für zwei Tage gewesen. Tage, an denen die Gefühle so schnell wechselten, und die Gewissheit einmal mehr zementiert wurde, dass ein Zehnkampf erst dann entschieden ist, wenn er fertig ist. Als sich Simon Ehammer nach den ersten fünf Disziplinen um halb elf Uhr nachts davon machte zur Massage und zum traditionellen (alkoholfreien) Bier mit seinem Trainer Karl Wyler, pumpte das Adrenalin noch unaufhörlich. Es werde Mitternacht werden, bis er an Schlaf denken könne, hatte er noch gesagt. Aber er wusste, dass ihm ein sehr guter erster Wettkampfteil gelungen und dass es richtig gewesen war, an der WM auf den Weitsprung zu setzen. Die Aufgabe von Weltmeister Kevin Mayer hatte ihn darin bestärkt.

Antwort auf Rückschlag

Erstaunlich war ein weiteres Mal, wie der von seinen Fähigkeiten so überzeugte Athlet seine Ansagen umsetzte. Für Aussenstehende mag auch einmal grossspurig klingen, wenn er im Weitsprung einen «rauslassen» will. Doch: Schon im zweiten Anlauf gelang ihm dies mit 8,31 m. Das ist auch den Spezialisten nicht entgangen – der Grieche Miltiadis Tentoglu sprang am Abend 8,52 m und löste Simon Ehammer damit als Nummer 1 des Jahres ab.

Mit seinem zweitbesten Sprung je aber wahrte der Appenzeller seine Leaderposition den ganzen Tag über, zumal er (endlich) auch im Hochsprung ins Fliegen kam. Sein Bestwert steht neu bei 2,08 m, aber alle hatten registriert, dass bei 2,11 m nur noch die Ferse im Weg war.

Wieviel Klasse Simon Ehammer hat, offenbarte er nach fünf Stunden Schlaf, als es am Hürdenstart brenzlig wurde. Fehlstart. Übermotiviert? Vielleicht. Weitermachen! Dann das vorübergehende Aus von Titelverteidiger Abele, dessen Fehlstart allerdings später zurückgenommen und dieser wieder integriert wurde. Und ja, die wirkliche Klasse: Dass er auf den Rückschlag mit dem Diskus (34,92 m), weiterhin seine Schwäche, mit einer Bestleistung antwortete. Die Weite enttäuschte ihn enorm – für zehn Minuten. So lange gibt er sich jeweils Zeit, sich über eine Leistung zu freuen oder zu ärgern. Dann kehrt er zurück, zwingt sich ohne Emotion an die nächste Herausforderung heran.

Silber, Bronze, Silber

Und er muss den Ärger ganz offensichtlich hinuntergeschluckt haben, denn so wie er sich danach mit dem Stab gegen das ausschweifende Zeltdach hinauf katapultierte, war ihm das noch nie gelungen: 5,20 m, er steigerte sich um weitere zehn Zentimeter. Mit 350 Punkten Vorsprung auf den Zweiten und 520 auf den grossen Konkurrenten Kaul liess es sich bis am Abend und den zwei letzten Disziplinen weiter träumen vom Coup.

Er hat ihn realisiert. Wie angesagt. Simon Ehammer ist unterwegs. Unaufhaltsam.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

