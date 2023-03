Der eine geht, der andere kommt – EHC Kloten nimmt eine Verteidiger-Rochade vor Nach Leandro Profico stösst auch Rajan Sataric von den SCRJ Lakers zum Zürcher Club. Luca Capaul schlägt den umgekehrten Weg ein und wechselt zu den St. Gallern. Dominic Duss

Der nächste Lakers-Verteidiger kommt: Kloten nimmt Rajan Sataric bis Sommer 2025 unter Vertrag. Foto: Laurent Daspres (freshfocus)

Der EHC Kloten ist mit seiner Kaderplanung für die kommende Saison einen nächsten Schritt weiter. Mit Rajan Sataric hat der Club nach Leandro Profico (33) einen zweiten Verteidiger von den Rapperswil-Jona Lakers verpflichtet. Der kräftige und robuste 30-Jährige hat am Schluefweg einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben.

Wie sein Teamkollege Profico bringt auch Sataric viel Erfahrung in die Klotener Mannschaft. In zehn Jahren absolvierte der Solothurner inklusive Playoff 313 Spiele in der National League. Dabei sammelte er 35 Skorerpunkte (8 Tore). Sataric debütierte in der Saison 2010/22 mit dem EHC Biel in der höchsten Schweizer Liga. Ab Sommer 2013 bis 2018 und seit 2020 wieder spielte er für die Lakers, mit denen er den Cup gewann und am Schluefweg den Aufstieg in die oberste Spielklasse feierte. Dazwischen war er zwei Jahre bei Biel engagiert.

In der noch laufenden Saison, die für die Lakers mit dem Aus im Playoff-Viertelfinal gegen Titelverteidiger Zug bereits vorbei ist, konnte Sataric wegen Verletzungen nur 21 Partien bestreiten. Aufgrund seiner Grösse (1,87 m) und seines Gewichts (92 kg) bringt er auch wichtige physische Elemente nach Kloten mit.

Wie der Vater, so der Sohn

Gleichzeitig mit der Verpflichtung des Abwehr-Hünen gibt der EHC den Abgang von Luca Capaul bekannt. Der 23-Jährige war auf die vergangene Saison hin von den GCK Lions aus der Swiss League zu Kloten gestossen. Auch wegen Blessuren verpasste der 1,78 m grosse Verteidiger die Hälfte der Meisterschaft. Lediglich in 26 Spielen stand sein Name auf dem Matchblatt.

Verlässt den EHC Kloten nach einer Saison wieder: Luca Capaul wechselt zu den SCRJ Lakers, wo einst sein Vater unvergessliche Spuren hinterliess. Foto: Marusca Rezzonico (freshfocus)

Capaul wechselt nun zu den SCRJ Lakers. Sein Vater Marco (50) hatte von 1995 bis 2006 in der Rosenstadt gespielt und war fünf Jahre lang der Captain der St. Galler. Im Sommer 2007 beendete der Verteidiger nach einer Spielzeit mit seinem Stamm- und Ausbildungsclub Chur in der NLB seine erfolgreiche Karriere, die er in der Saison 1991/92 mit dem NLA-Debüt im Bündner Traditionsclub lanciert hatte. Dass nun sein Sohn ab nächster Saison am Obersee spielt, dürfte bei vielen SCRJ-Fans gut ankommen und alte Erinnerungen wecken.

Sowohl Sataric als auch Capaul lösten mit ihren bisherigen Arbeitgebern die noch für eine weitere Saison laufenden Verträge vorzeitig auf.

