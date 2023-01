Kloten vermeldet Neuzuzüge – EHC verpflichtet zwei weitere Stürmer für nächste Saison Deniss Smirnovs wechselt im Sommer von Genf-Servette an den Schluefweg. Mit Joel Marchon schliesst sich zudem der jüngere Bruder von Marc Marchon dem Zürcher Unterländer Club an. Dominic Duss

Geht ab nächster Saison mit Kloten auf Punktejagd: Dennis Smirnovs, der lettische Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz, verlässt Genf-Servette nach der laufenden Meisterschaft. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Das Kader des EHC Kloten für die Saison 2023/24 nimmt zunehmend Formen an. Vier Tage nachdem der Verein die Vertragsverlängerungen mit seinen beiden Torhütern Juha Metsola und Sandro Zurkirchen um je eine weitere Spielzeit bekannt gab, vermeldet er nun Neuzuzüge. Nach Dominik Diem (25), der die ZSC Lions per Saisonende verlässt und beim Kantonsrivalen einen Vertrag für ein Jahr mit Option unterschrieb, stossen zwei weitere Stürmer hinzu.

Deniss Smirnovs kehrt Genf-Servette im Sommer nach neun Jahren den Rücken zu und schliesst sich bis 2026 dem Zürcher Unterländer Club an. Der Center (1,77 m, 80 kg) wurde in Lettland geboren und kam bereits als 14-Jähriger in die Schweiz. In Genf schloss er 2014 einen Vertrag über acht Jahre ab. Inzwischen spielt der 23-Jährige mit einer Schweizer Lizenz. Smirnovs führte die Elite Novizen (U17) und die U20-Equipe der Grenats als Captain zu Meistertiteln.

In der Saison 2019/20 debütierte er mit der ersten Mannschaft in der National League. Seither kam der technisch versierte Angreifer in 180 Partien zum Einsatz und auf 46 Skorerpunkte (15 Tore/31 Assists). In der laufenden Meisterschaft absolvierte der Lette 31 Spiele, schoss zwei Tore und konnte sich drei Assists gutschreiben lassen. Aktuell ist er verletzt, sollte jedoch Mitte Februar wieder einsatzfähig sein. Smirnovs gehört der lettischen Nationalmannschaft an, mit der er an den Olympischen Spielen in Peking und an der Weltmeisterschaft in Finnland auftrat.

Ein Teenager mit Torriecher

Einen Zweijahres-Vertrag mit dem EHC unterzeichnete Joel Marchon. Der 19-Jährige kehrt aus Nordamerika in die Schweiz zurück. In der kanadischen Juniorenliga QMJHL (Quebec Major Junior Hockey

League) sammelt er in diesem Winter noch wertvolle Erfahrungen. Zunächst stürmte er für Sherbrooke Phoenix, kam in 27 Partien auf 5 Skorerpunkte (3 Tore, 2 Assists). Aktuell ist der Flügel (1,80 m, 83 kg) bei den Charlottetown Islanders engagiert und absolvierte für diese bislang drei Spiele.

Joel Marchon stürmt aktuell für die Charlottetown Islanders in der kanadischen Juniorenliga: Im Sommer folgt der 19-Jährige seinem älteren Bruder Marc an den Schluefweg. Foto: instagram.com/marchonj72

Wie sein acht Jahre älterer Bruder Marc Marchon, der seit Sommer 2017 dem Klotener Kader angehört und mit dem Club den Abstieg sowie die Rückkehr in die höchste Spielklasse erlebte, durchlief er die Nachwuchsstufen des EV Zug. Im letzten Frühling verhalf er dem U20-Team der Zuger mit 16 Toren und drei Assists in zwölf Playoff-Partien zum Meistertitel. Als Flügel des Academy-Teams lieferte er sich in der vergangenen Saison auch einmal einen Boxkampf mit seinem Bruder Marc. «Er bringt körperliche Robustheit mit», sagt EHC-Sportchef Larry Mitchell über Joel Marchon, der ab der Stufe U16 regelmässig in den Schweizer Auswahlen zum Einsatz kam.

«Mit Smirnovs kommt ein Techniker, mit Joel Marchon ein Brecher», wird Mitchell in der Medienmitteilung zu den Transfers zitiert und beschreibt so die unterschiedlichen Qualitäten der beiden neuen Klotener Stürmer.

