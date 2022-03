Dank Niederlage der Rockets – EHC Winterthur erreicht das Pre-Playoff Der EHCW tritt ab Montag zu einer Best-of-3 Serie gegen den EHC Sierre an – als klarer Aussenseiter. Urs Kindhauser

Der EHCW und Sierre stehen sich ab Montag in einer Best-of-3-Serie gegenüber. Foto: Madeleine Schoder

Zwei Tage lang wussten Spieler und Staff des EHC Winterthur nicht, ob ihre Saison beendet ist oder nicht. Seit Samstagabend ist klar: Es geht weiter. Denn in der letzten Runde der Qualifikation in der Swiss League schafften die Ticino Rockets in Visp den Sieg nicht, den sie gebraucht hätten, um die Winterthurer noch zu überholen und vom letzten noch offenen Platz im Pre-Playoff zu verdrängen.

Es war allerdings eine knappe Sache. Denn Visp, das ohne seine erkrankten Schweden Linus Klasen und Niklaus Olausson auskommen musste, ging erst in den letzten zehn Minuten durch Ewgeni Schirjajew und Stefan Mäder 2:0 in Führung. Adrien Lauper konnte 58 Sekunden vor Schluss nur noch auf 1:2 verkürzen.

Die Winterthurer beenden die Qualifikation also auf Rang 10 und erreichen damit ihr Minimalziel, die Teilnahme am Pre-Playoff. Da geht es ab Montag in einer Best-of-3-Serie gegen Sierre darum, in den Playoff-Viertelfinal einzuziehen. Die erste Partie findet am Montag in Sierre statt, die zweite am Mittwoch in Winterthur und eine allfällige dritte am Freitag wieder im Wallis. Dort war der EHCW ja schon am Donnerstag – und verlor gegen Sierre 4:7, obwohl das Heimteam stark ersatzgeschwächt war. Das heisst: Der EHCW beginnt die Serie als klarer Aussenseiter, aber mit dem Vorteil, eine zwei Tage längere Erholungszeit gehabt zu haben.

