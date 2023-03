Erste Zuzüge – EHC Winterthur holt Verteidiger und Stürmer Mit der Verpflichtung von Gianluca March und Devin Muller unternimmt der EHCW erste Schritte, um sein Kader für die kommende Saison zu verstärken. Urs Kindhauser

Devin Muller (Mitte, im Duell mit EHCW-Verteidiger Marc Steiner) wechselt vom EHC Basel nach Winterthur. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Die eine Neuverpflichtung des EHCW ist in der Swiss League gut bekannt: Der 31-jährige Stürmer Devin Muller spielte schon für Thurgau, Olten, Ajoie, La Chaux-de-Fonds und in der letzten Saison für den EHC Basel. Mit Ajoie wurde er Swiss-League-Meister und Schweizer Cupsieger und er war Teil des Teams, das in die National League aufstieg.

Am Rheinknie dann fiel Muller wegen einer Verletzung zunächst sehr lange aus. Er konnte erst im neuen Jahr eingesetzt werden. In den verbleibenden zehn Spielen der Qualifikation und im Playoff-Viertelfinal gegen die GCK Lions kam der ehemalige Junior des EV Zug aber auf neun Tore und acht Assists. Er war Teil der Paradelinie mit Brett Supinski und Jakob Stukel. Überhaupt hat Muller in seiner Karriere stets zuverlässig getroffen. Er bezeichnet den EHCW als Club mit sehr viel Potenzial. «Das Ziel muss das Playoff sein», kündigt er an. Muller unterschrieb für drei Jahre.

Im Gegensatz zu Muller ist der 25-jährige Verteidiger Gianluca March in der Schweiz ein neues Gesicht. Der italienisch-schweizerische Doppelbürger spielte zuletzt in der ICE Hockey League für den HC Pustertal. Dort wurde er von Stefan Mair trainiert, der im letzten Sommer von Thurgau ins Südtirol gezogen war, im Oktober aber bereits wieder gehen musste. March soll helfen, die Defensive des EHCW zu stabilisieren. «Ich bin sicher, dass ich meinem neuen Team helfen kann», meinte der fünffache italienische Nationalspieler, der in Winterthur einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

Engeler tritt zurück

Der EHCW vermeldet auch einen Abgang: Verteidiger Nico Engeler tritt aus gesundheitlichen Gründen im Alter von erst 24 Jahren zurück. Der Thurgauer hatte sich in einem Vorbereitungsspiel für die letzte Saison verletzt und konnte danach keinen einzigen Match mehr bestreiten. Einsätze in tieferen Ligen schliesst er künftig aber nicht aus.

Ohne Engeler, der für die kommende Saison noch einen Vertrag gehabt hätte, dafür mit March und Muller hat der EHCW für 2023/24 nun sechs Spieler im Kader. Von der letztjährigen Mannschaft haben nur Verteidiger Marc Steiner sowie die Stürmer Robin Lekic, Anthony Staiger und Alexis Valenza weiterlaufende Verträge. Das tönt zwar nach wenig, doch dafür, was die Winterthurer tun wollen, ist das eine gute Voraussetzung. Sie haben ja die Absicht, das Team deutlich zu verstärken. Da hilft es, wenn man ein fast weisses Blatt Papier vor sich hat. Die ersten Pflöcke sind nun eingeschlagen.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.