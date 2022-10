4:2-Sieg gegen Leader Olten – EHC Winterthur schafft Riesenüberraschung Die Winterthurer bestätigten gegen Olten die jüngsten guten Leistungen nicht nur. Sie übertrafen sie bei weitem und gewannen gegen den Leader der Swiss League 4:2. Urs Kindhauser

Oft im Brennpunkt: EHCW-Goalie Timur Schijanow wehrte 38 Schüsse ab. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Welch ein Abend war das für den EHC Winterthur, die Mannschaft, die sich aus finanziellen Gründen keinen zweiten Ausländer leisten kann und dafür mit vielen jungen, talentierten Spielern antritt: Dieser Talentschuppen bezwang das bisher so dominierende Team der Swiss League mit 4:2. Es war ein Spiel mit allem, das ein Aussenseiter braucht, um so eine Überraschung zu schaffen. Er hatte in Timur Schijanow einen Goalie, der 38 Schüsse hielt, was einer Abwehrquote von 94,74 Prozent entspricht. Er traf auf ein Olten, das zwar viele Chancen hatte, aber nur zwei davon verwerten konnte, beide im Powerplay. Er hatte auch Glück, dass die Oltner Garry Nunn und Sean Collins nur den Pfosten trafen. Vor allem aber hatte er viel Herz, Kampfgeist und Leidenschaft – Eigenschaften, die mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verdienen würden als die gut 400, die an diesem Abend dabei waren. Die aber kamen voll auf ihre Kosten.