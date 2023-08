EHC Winterthur – Spiel verloren – Erkenntnisse gewonnen Der EHCW verliert ein Testspiel gegen den HC Thurgau nach Penaltyschiessen 3:4 – hat aber überraschend gut mitgehalten. Urs Kindhauser

Louis Betschmann brachte den EHCW 3:2 in Führung. Foto: Urs Kindhauser

Allzu viel sollte man nicht in Testspiele hinein interpretieren. Aber der Vergleich mit dem HC Thurgau war für den EHCW durchaus eine Standortbestimmung, war es doch die einzige Vorbereitungspartie gegen eine Mannschaft aus der Swiss League. Die Winterthurer hätten gewinnen können, wenn … Anthony Staiger in der Verlängerung seinen Penalty verwertet oder Robin Lekic und Dominic Forget im Schlussdrittel ihre Chancen in Unterzahl verwertet hätten. So aber konnten die Thurgauer einen 2:3-Rückstand noch aufholen, ehe im Shootout ihr Captain Dominic Hobi als einziger der zehn Schützen traf.

Auch wenn das Schlussresultat nebensächlich war: Einige Erkenntnisse hat man über den «neuen» EHCW doch gewinnen können: Zum Beispiel, dass die Winterthurer mit Thurgau auf die lange Distanz vielleicht nicht mithalten können. In einem einzelnen Spiel aber schon. Sie mussten in den ersten zehn Minuten zwar unten durch und lagen deshalb 0:2 hinten. Danach aber war die Partie weitgehend ausgeglichen. «Winti» machte aus dem 0:2 eine 3:2-Führung und schien diese auch über die Zeit bringen zu können, trotz Thurgauer Drucks. Mit einem Ablenker fiel das 3:3 dann doch noch.

Es braucht Zeit

Es macht auch den Anschein, dass die Winterthurer diese Saison auf wichtigen Positionen deutlich besser besetzt sind als zuletzt. Im Tor beispielsweise ist Damian Stettler wie erwartet ein starker Rückhalt. Und die beiden jungen Kanadier Matt Fonteyne (25) und Josh Lawrence (21), ergänzt durch den ebenfalls erst 21-jährigen Louis Betschmann, brachten Thurgaus Verteidiger öfter in Verlegenheit, als diesen lieb sein konnte. Da darf man auf die weitere Entwicklung gespannt sein.

Nach den Startschwierigkeiten machte auch die Defensive einen immer besseren Eindruck. Ziel für die Meisterschaft müsste natürlich sein, eine Führung dann auch mal über die Zeit zu bringen. Zu bedenken gilt es allerdings auch: Die Mannschaft wird Zeit brauchen, bis sie eingespielt ist, da sie ziemlich neu zusammengewürfelt ist. Von den am Donnerstag gegen Thurgau eingesetzten Spielern waren nur Lekic, Staiger und Marc Staiger letzte Saison schon dabei.

Den nächsten Auftritt hat der EHCW bereits am Samstag (20.00) in der eigenen Hallen gegen den EHC Thun, den Playoff-Finalisten der letzten Saison in der Myhockey League.

EHC Winterthur – HC Thurgau 3:4 n. P. (1:2, 2:0, 0:1, 0:1). – Deutweghalle. – 300 Zuschauer. – Tore: 5. Hobi (Döpfner) 0:1. 9. Bengtsson (Garlent/Ausschluss Forget) 0:2. 16. Hänggi (Fonteyne) 1:2. 23. Lawrence (Staiger/Ausschluss Soracreppa/TG) 2:2. 36. Betschmann (Lawrence) 3:2. 54. Hollenstein (Soracreppa) 3:3. – Penaltyschiessen: Lawrence -. Garlent -. Fonteyne -. Bengtsson -. Betschmann -. Lehmann -. Lekic -. Kühni -. Forget -. Hobi 0:1. – EHCW: Stettler; Pienitz, Steiner; Salerno, March; Ugazzi, Bartholet, Koster, Hänggi; Lawrence, Fonteyne, Betschmann; Staiger, Forget, Muller; Lekic, Ogi, Antenen; Ren, Kobel, Hornecker. – Bemerkungen: EHCW ohne Valenza (verletzt) und Fröwis (krank). Muller nur im ersten Drittel im Einsatz.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

