EHC Winterthur testet zu Hause – Ein Derby mit Aussagekraft Der starke HC Thurgau ist am Donnerstag der einzige Testspielgegner des EHCW, gegen den er auch in der Meisterschaft spielt. Urs Kindhauser

Der 20-jährige Verteidiger Sandro Koster hat diese Woche einen Vertrag beim EHCW unterschrieben. Foto: Urs Kindhauser

Vier Testspiele hat der EHCW schon absolviert, drei stehen noch bevor, alle in Winterthur: am Donnerstag (20.15) gegen Thurgau, am Samstag (20.00) gegen Thun, ein Topteam der Myhockey League, und eine Woche später (17.30) die Hauptprobe gegen die Bietigheim Steelers, den Absteiger aus der DEL.