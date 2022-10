3:2-Erfolg bei Ticino Rockets – EHCW auf Berg- und Talfahrt zum Sieg Die Winterthurer fanden in den Ticino Rockets den erwartet schwierigen Gegner vor. Trotzdem hätten sie einen einfacheren Weg zum 3:2-Erfolg gehen können. Urs Kindhauser

Anthony Staiger erzielte das 2:0 für den EHCW und leistete die Vorarbeit zum 3:2. Foto: Enzo Lopardo

Wenn der EHCW auf die Ticino Rockets trifft, ist nur eines wichtig. Der Sieg, möglichst mit drei Punkten. Dieses Ziel hat das Team von Trainer Teppo Kivelä erreicht. Das 3:2 in Biasca war gar der zweite «Dreier» in Folge nach dem 3:1 am Freitag gegen Langenthal. Entscheidend war, dass sich die Winterthurer nach einer Schwächephase im Mitteldrittel wieder fangen konnten und im letzten Abschnitt stabil blieben.