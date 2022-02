5:4 gegen GCK Lions – EHCW beendet lange Niederlagenserie Mit 5:4 gegen die GCK Lions gewinnt der EHC Winterthur nach elf Niederlagen hintereinander endlich wieder einmal. Unverdient war der Sieg gegen die stark besetzten Küsnachter nicht. Urs Kindhauser

Nach einer langen Durststrecke konnte der EHCW endlich wieder einmal jubeln. Mathieu Pompei (links) war Doppeltorschütze. Foto: Christian Merz

Man hätte es fast nicht mehr geglaubt: Der EHCW kann doch noch siegen, selbst in der eigenen Halle. Elfmal in Folge hatten die Winterthurer zuletzt verloren, in diesem Jahr überhaupt noch nie gewonnen. Doch nach dem 5:4-Erfolg gegen das Farmteam der ZSC Lions sind sie wieder in der Nähe von Rang 10, der die Qualifikation für das Pre-Playoff bedeutet. Zum letzten Mal hatten sie am 21. Dezember in Langenthal ein Spiel für sich entscheiden können. In der Zielbau-Arena ist die Erfolgsbilanz geradezu desaströs: Im 21. Heimspiel war es erst der dritte Sieg.