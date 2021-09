4:1 gegen EVZ Academy – EHCW besteht Reifeprüfung Mit dem 4:1-Sieg auswärts gegen die EVZ Academy nehmen die Winterthurer erstmals in dieser Saison alle drei Punkte mit. Urs Kindhauser

Tom Gerber brach den Bann mit seinem Tor zum 1:0 Foto: Madeleine Schoder

Oft schon hat sich der EHCW gegen die EVZ Academy schwergetan und meist verloren. Einfach wars zwar auch am Samstag in der Bossard-Arena nicht. Doch das Team von Trainer Teppo Kivelä setzte sich nach einem harzigen Start souverän 4:1 durch – gegen ein Team allerdings, das schlagen muss, wer am Ende der Qualifikation im Pre-Playoff stehen will. Denn das Zuger Farmteam profitierte diesmal nicht von Leihgaben aus der National-League-Equipe, sondern musste selber Spieler ins «Eins» abgeben. So stand der EHCW einer sehr jungen Mannschaft gegenüber, die nur aus zwei Torhütern, sieben Verteidigern und neun Stürmern bestand.