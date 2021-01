2:8-Niederlage in Kloten – EHCW bezahlt für Unerfahrenheit Die Winterthurer mussten in Kloten stark ersatzgeschwächt antreten und waren bei der 2:8-Niederlage chancenlos. Urs Kindhauser

Der Klotener Marc Marchon (Nummer 8) bezwang EHCW-Goalie Daniel Guntern dreimal. Foto: Leo Wyden

Es war nicht anders zu erwarten gewesen: Der EHC Kloten gewann auch die vierte Partie gegen Winterthur hoch. Nach einem 9:0, einem 6:3 und einem 6:0 lautete das Resultat diesmal 8:2. Ramon Knellwolf brachte das Heimteam schon in der 5. Minute 1:0 in Führung, Marc Marchon erhöhte in der 19. Minute im Powerplay mit dem ersten seiner insgesamt drei Tore auf 2:0 und besorgte in der 26. Minute mit dem 3:0, einem Schuss, den der Winterthurer Verteidiger Samuele Pozzorini noch unglücklich ablenkte, die Entscheidung. Bei halber Spielzeit stands durch Steve Kellenberger bereits 4:0 und die Aufgabe des EHCW bestand für den Rest der Partie darin, den Schaden so gut als möglich im Rahmen zu halten.