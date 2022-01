3:4 nach Penaltyschiessen – EHCW gewinnt einen Punkt in Langenthal Die Winterthurer müssen sich Langenthal erst im Shootout 3:4 beugen. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Andri Henauer hielt über 94 Prozent aller Schüsse. Foto: Marcel Bieri

Unter dem Strich muss der EHCW zufrieden sein mit dem, was er aus Langenthal heimbrachte. Denn nach 65 Minuten lautete das Schussverhältnis 55:20 zugunsten des Heimteams, das sich wohl darüber ärgern wird, nicht alle drei Punkte geholt zu haben. Wobei es auch nur einer hätte sein können. Denn Kevin Bozon hatte in der letzten Sekunde der Verlängerung die ganz grosse Chance zum Siegestor für den EHCW, brachte den Puck aber nicht an Langenthals Goalie Pascal Caminada vorbei. Auch im Penaltyschiessen traf kein Winterthurer mehr. Auf Langenthaler Seite waren der Finne Eero Elo und Stefan Tschannen erfolgreich. Elo spielte nach über vier Monaten Verletzungspause erst zum zweiten Mal und hatte schon Langenthals Ausgleich zum 3:3 erzielt. Und Tschannen wurde vor dem Match für 700 Einsätze im Dress von Langenthal geehrt.