3:5-Niederlage gegen Sierre – EHCW gibt Zweitorevorsprung preis Die Winterthurer führen gegen Sierre 2:0 und 3:1, verlieren aber 3:5. Urs Kindhauser

Timotée Schaller (vorner) erzielte das 1:0 für den EHCW, angespielt wurde er von Patric Hofstetter (hinten). Foto: Roger Hofstetter

Die Szene 21 Sekunden vor Schluss war sinnbildlich: Der EHCW versuchte, den 3:5-Rückstand gegen Sierre mit einem sechsten Feldspieler irgendwie doch noch aufzuholen. Doch da spielte Mathieu Pompei den Puck völlig unbedrängt so schlecht zu Mick Schüpbach, dass ihn dieser nicht in der Angriffszone halten konnte. Es passte an diesem garstigen Abend einfach zuviel nicht zusammen bei den Winterthurern, um in der Schlussphase nochmals etwas zu reissen.