25’000 Franken Minus – EHCW hat dank Kurzarbeit nur kleinen Verlust Der EHCW hat die Saison 2019/20 mit einem Verlust von 25’000 Franken abgeschlossen. Er wäre deutlich grösser gewesen, hätte die Corona-Krise nicht Kurzarbeit ermöglicht. Urs Kindhauser

Kevin Bozon (rechts) hat diese Woche einen Vertrag für die Saison 2020/21 erhalten. Foto: Heinz Diener

Einen Rückblick an eine Saison, die man am liebsten wohl möglichst schnell wieder vergisst, und ein Ausblick auf eine, von der man noch nicht recht weiss, was auf einen zukommt: Dieses Programm erhielten die Aktionäre der EHC Winterthur Sport AG am Freitagabend vorgesetzt. Zunächst wurde ihnen an der Aktionärsversammlung in der Win 4 Ballsportarena die Rechnung der Spielzeit 2019/20 erläutert. Dann durften sie nebenan in der Eishalle anhand des Testspiels des EHCW gegen Basel zur Kenntnis nehmen, was 2020/21 sportlich zu erwarten sein wird.