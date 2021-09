Goalie Damian Stettler – EHCW-Hexer wird in Langnau gebraucht Am Samstag hexte Damian Stettler den EHCW zum Sieg gegen Sierre. Am Dienstag dürfte er aber nicht in Winterthur in der Swiss League, sondern bei den SCL Tigers in der National League im Tor stehen. Urs Kindhauser

In Winterthur überzeugte er, in Langnau wird er gebraucht: Damian Stettler. Foto: Christian Merz

1:8 beim SC Bern, 2:6 zu Hause gegen die ZSC Lions. Das sind die Resultate der SCL Tigers an diesem Wochenende. Nach 20 Minuten des Spiels gegen den SCB, beim Stand von 1:2, musste Goalie Ivars Punnenovs nach einem Foul Cory Conachers mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Sein Ersatz Gianluca Zaetta überzeugte nicht und wurde in der Partie gegen die Lions nach 40 Minuten seinerseits ersetzt. Junior Tim Baumann erhielt seine erste Chance in der National League.