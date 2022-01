Regionalsport-Ticker - EHCW holt jungen Stürmer

Junger Stürmer zum EHCW

Der EHC Winterthur hat per sofort den Stürmer Timotée Schaller aus der U20-Elit-Mannschaft von Fribourg-Gottéron verpflichtet. 16 Spiele (1 Tor, 3 Assists) absolvierte der 19-jährige Flügel in dieser Saison auch für den HC Sierre in der Swiss League. «Wir dürfen von Timotée offensive Impulse erwarten. Zudem ist er für die anstehende intensive Phase eine willkommene Entlastung», sagt EHCW-Sportchef Mario Antonelli. Schaller dürfte bereits am Sonntag (16.00 Uhr) im Heimspiel gegen Thurgau zum Einsatz kommen.

Timotée Schaller ist der Sohn von Pascal Schaller (50), der zwischen 1987 und 2001 für Fribourg-Gottéron stürmte und, vor allem als dritter Mann neben Wjatscheslaw Bykow und Andrej Chomutow, zahlreiche Skorerpunkte sammelte. (uk)