Mathieu Pompei – EHCW holt zweiten kanadischen Center Das Ausländerduo des EHCW für die kommende Saison in der Swiss League ist komplett: Zu Matt Wilkins (30) gesellt sich mit Mathieu Pompei (29) ein Spieler aus der DEL 2. Urs Kindhauser

Mathieu Pompei soll dem jungen Team des EHCW mit seiner Einstellung und seiner Leadership helfen. Foto: Ravensburg Towerstars

Der EHC Winterthur hat mit Mathieu Pompei einen zweiten kanadischen Center für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Pompei und Matt Wilkins, dessen Transfer von Gröden nach Winterthur schon im April bekanntgegeben worden ist, ersetzen Zack Torquato (zu Angers/FRA) und Riley Brace (Stjernen/NOR). «Mit Pompei konnten wir den Spielmacher finden, den wir suchten», sagt EHCW-Sportchef Mario Antonelli. «Er ist flexibel und ist schon einige Jahre erfolgreich auf der grösseren Eisfläche im Einsatz. Mit seiner Einstellung und seiner Leadership kann er unserem jungen Team bestimmt helfen.»

Der 29-jährige Pompei stammt aus der Provinz Québec. Der 1,73 m grosse Stürmer spielte fünf Saisons lang für die McGill University in Montreal. 2017 wechselte er zu Ravensburg und wurde in der DEL 2 zum gefragten Mann. 2019 wurde Pompei mit Ravensburg DEL-2-Meister, ehe er zu Landshut stiess. Beim Aufsteiger war er mit 29 Toren und 39 Assists in 52 Partien viertbester Skorer der DEL 2. Landshut kam 2020 allerdings nicht über den letzten Platz der nach der Qualifikation abgebrochenen Meisterschaft hinaus. Für die vergangene Saison kehrte Pompei zu Ravensburg zurück und erreichte mit seinem Team den Playoff-Halbfinal. In 45 Spielen kam er auf elf Tore und 32 Assists.

Erste Spiele des EHCW Infos einblenden Swiss League: Freitag, 10. September, 20.00: EHCW – Thurgau. Samstag, 11. September, 17.45: Visp – EHCW. Dienstag, 14. September, 19.45: La Chaux-de-Fonds – EHCW. Samstag, 18. September, 20.00: EHCW – Sierre. Testspiele: Freitag, 13. August: Sierre – EHCW. Donnerstag, 19. August: EHCW – EVZ Academy (in Romanshorn). Freitag, 27. August, 20.00: EHCW – Dübendorf. Dienstag, 31. August: La Chaux-de-Fonds – EHCW. Freitag, 3. September, 19.30: EHCW – Kloten.

Derby zum Saisonstart

Diese Woche ist überdies der Spielplan der Swiss League veröffentlicht worden. Der EHCW beginnt die Saison am Freitag, 10. September, mit einem Heimspiel gegen Thurgau und reist einen Tag später nach Visp. Das erste Testspiel tragen die Winterthurer am Freitag, 13. August, in Sierre aus.

