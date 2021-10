Auswärts gegen Ticino Rockets – EHCW kämpft um gute Perspektiven Mit einem Sieg am Samstag in Biasca gegen die Ticino Rockets könnte sich der EHCW eine interessante Tabellenposition erarbeiten. Urs Kindhauser

Teppo Kivelä coachte den EHCW zu überzeugenden Leistungen. Foto: Madeleine Schoder

Gegen die Farmteams braucht mehrheitlich Siege, wer sich vom Tabellenende fernhalten will. Und wer nach der Qualifikation nicht Letzter ist, der steht diese Saison schon im Pre-Playoff. Für den EHCW wäre das ein Erfolg. Die bisherigen Auftritte der Winterthurer waren so positiv, dass man sagen kann: Das ist realisierbar. Ein wesentlicher Schritt dahin wäre ein Sieg am Samstag in Biasca gegen die Ticino Rockets. Damit könnte das Team von Teppo Kivelä nach der EVZ Academy einen zweiten direkten Konkurrenten etwas distanzieren. Und es hätte auch die Perspektive, an den höher eingestuften GCK Lions dran zu bleiben, die am nächsten Dienstag der Gegner sind.