Stettler bleibt – Messerli kommt – EHCW klärt Goaliefrage bis Ende Saison Der Langnauer Damian Stettler bleibt bis Saisonende in Winterthur. Dazu wird wird der 21-jährige Joel Messerli vom EHC Bülach getestet. Urs Kindhauser

Joel Messerli erhält beim EHCW die Chance, sich zu zeigen. Foto: Christian Merz

Beim EHCW herrschte Handlungsbedarf punkto Torhüter: Denn Marco Mathis fällt krankheitshalber aus und sein Ersatz Daniel Guntern trägt ab 15. Februar, dem Transferschluss für Schweizer Spieler, das Trikot des EHC Kloten. Nun ist klar: Der 19-jährige Langnauer Damian Stettler, mit dem die Winterthurer zwei der letzten vier Spiele gewonnen haben, bleibt bis zum Saisonende beim EHCW und kehrt bis dahin nicht zu seinem Stammklub zurück.

Stettler sähe man aufgrund seiner Leistungen auch nächste Saison gerne beim EHCW, wo er sich optimal weiterentwickeln könnte. Denn die Winterthurer wollen 2021/22 auf ein junges Torhüterduo setzen. Ein Teil davon könnte auch der 21-jährige Joel Messerli sein, der ab sofort vom EHC Bülach ausgeliehen wird, dessen Saison in der Mysports League aber beendet ist. Messerli war auch schon an Thurgau ausgeliehen, kam da aber nicht zum Einsatz. Nun soll er bis Ende Saison in Winterthur getestet werden. Messerli wurde sowohl bei den ZSC Lions als auch bei Kloten ausgebildet. Bei Bülach erhielt er im Herbst öfter gute Kritiken. Als dritter Torhüter im Kader des EHCW befindet sich auch weiterhin Justin Gianola, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt.