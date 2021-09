2:3-Niederlage im letzten Test – EHCW konkurrenzfähig gegen Kloten Fast hätte der EHCW im letzten Testspiel gegen Kloten noch den Ausgleich erzielt. Trotz der 2:3-Niederlage gegen den Favoriten haben die Winterthurer gute Ansätze gezeigt. Urs Kindhauser

Eine von unerwartet vielen Chancen des EHCW: Mathieu Pompei scheitert an Goalie Niels Riesen. Foto: Christian Merz

Winterthur gegen Kloten – das war in der Vergangenheit selten sonderlich spannend. Zu gross war jeweils die Überlegenheit der Klotener, zu wenig glaubten die Winterthurer an ihre Chance. Das mit dem Glauben war diesmal anders. Den Winterthurern schlotterten die Knie nicht wie letzte Saison schon vor dem Match. Sie glaubten an ihre Chance und hätten sie beinahe genutzt.