Lange Pause wegen Kopfverletzung – EHCW muss ohne Tom Gerber auskommen Der Captain des EHC Winterthur zog sich im Match gegen die GCK Lions bei einem ungeahndeten Check eine Gehirnerschütterung mit Schädelfraktur zu. Urs Kindhauser

Tom Gerber (rechts) zog sich im Match gegen die GCK Lions eine ernsthafte Kopfverletzung zu. Foto: Freshfocus

Der EHC Winterthur hat immer mehr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Im Match vom Dienstag in Küsnacht gegen die GCK Lions erwischte es Tom Gerber. In der 50. Minute wurde der EHCW-Captain vom GCK-Verteidiger Alexander Braun in die Bande gecheckt und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung und eine leichte Schädelfraktur zu. Er wird mindestens fünf Wochen ausfallen.

Man hätte in dieser Situation auch eine Strafe wegen Checks gegen den Kopf aussprechen können. Das wäre womöglich matchentscheidend gewesen, denn es stand 1:1. Doch die Schiedsrichter konnten kein Vergehen erkennen. Dafür schickten sie kurz darauf den Winterthurer Alexis Valenza auf die Strafbank. Die GCK Lions nutzten das durch Fabian Berri zum Siegestreffer aus.