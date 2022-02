Lekic zwei Jahre in Winterthur – EHCW nimmt einen Klotener unter Vertrag Der 19-jährige Stürmer Robin Lekic wechselt von Kloten nach Winterthur, wo er seinen ersten Profivertrag unterschreibt. Urs Kindhauser

Robin Lekic (links) ist die nächsten zwei Jahre beim EHCW unter Vertrag. Foto: Madeleine Schoder

Das Kader des EHC Winterthur für die kommende Saison wird Stück für Stück erweitert. Mit Robin Lekic hat nun ein nächster Spieler unterschrieben, und zwar für zwei Jahre. Der 19-jährige Stürmer, der als Flügel oder als Center eingesetzt werden kann, ist bereits in Winterthur. Hier hat er diese Saison 32 Spiele absolviert und letzte Saison schon acht. Doch bisher war er nur ausgeliehen. Er gehört dem EHC Kloten, der ihn nun ganz zum EHCW ziehen lässt, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.

Lekic ist nur 1,70 m gross und ein Leichtgewicht, aber er ist schnell, technisch stark und hat vor allem ein gutes Spielverständnis. Beim EHCW hat er diese Saison meistens in den ersten beiden Linien gespielt, neben den Kanadiern Mathieu Pompei oder Mathew Wilkins. Seine Fähigkeiten haben ihn auch in die Junioren-Nationalteams gebracht. «Robin Lekic hat sich in der laufenden Saison erfreulich entwickelt», sagt Mario Antonelli, der Sportchef und Geschäftsführer des EHCW. «Ein junger Spieler mit seiner Lernkurve verdient eine Chance, sich im Profihockey zu beweisen. Er passt sehr gut in unsere Zukunftspläne.»

Zwei Junge per sofort

Für die intensive Phase bis zum Ende der laufenden Qualifikation hat Sportchef Antonelli nach Timotée Schaller (Fribourg-Gottéron) mit Maxime Orlov und Thomas Moreno zwei weitere junge Spieler ausgeliehen. Der 18-jährige Orlov ist Franzose und im Moment Topskorer der U20-Elit-Mannschaft des EHC Biel. Der gleichaltrige Verteidiger Moreno kommt von der U20 Servettes, genau gleich wie Théo Campagna, der diese Saison schon öfter für den EHCW gespielt hat. Die Idee dieser Transfers sei es, die Kräfte in der intensiven letzten Phase der Qualifikation mittels Rotation etwas zu schonen, sagt EHCW-Sportchef Antonelli. Möglich ist selbstredend auch, dass der eine oder andere Junge für das EHCW-Kader der nächsten Saison ein Thema ist. Zeigen können sie sich jetzt. So, wie es Lekic vor einem Jahr getan hat.

