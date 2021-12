Noch vier Spiele verschoben – EHCW pausiert bis in die zweite Januarwoche Der EHC Winterthur spielt in der Swiss League weder in dieser noch in der kommenden Woche. Wegen Corona-Fällen wurden die nächsten vier Spiele verschoben. Urs Kindhauser

Vorläufig gibts in der Zielbau-Arena keine Spiele – zumindest nicht für die Profis. Foto: Johanna Bossart

Am Montag hat der EHC Winterthur gemeldet, dass zwölf Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Nun ist klar: Der Match vom Donnerstag in Küsnacht gegen die GCK Lions wird ebenso verschoben wie das Heimspiel vom Berchtoldstag gegen La Chaux-de-Fonds. Auch die Partien der ersten Januarwoche in Olten (Dienstag, 4. Januar) und und zu Hause gegen die Ticino Rockets (Samstag, 8. Januar) können nicht zum vorgesehenen Termin stattfinden. Geht es nach Plan, steht der EHCW erst am Dienstag, 11. Januar, in Zug gegen die EVZ Academy wieder im Einsatz. Bereits die Partie vom letzten Dienstag gegen Sierre hatte verschoben werden müssen.

Wann die fünf abgesagten Spiele nachgeholt werden können, steht noch nicht fest. Oder ob überhaupt. Am Donnerstag berät die Liga darüber, wie es angesichts der zahlreichen Verschiebungen weitergehen soll. Immerhin: Der Spielplan in der Swiss League ist etwas weniger dicht als in der National League, denn es gibt keine Olympia-Pause. Also gibt es Nachholmöglichkeiten.

Von Corona-Fällen betroffen ist nicht nur der EHC Winterthur, sondern auch andere Teams. In der Swiss League können diese und nächste Woche nicht weniger als 20 Spiele nicht wie geplant stattfinden. Bis auf weiteres sind auch Olten, der EVZ Academy, Thurgau und Langenthal nicht spielfähig. Nach aktuellem Stand kann am Donnerstag in der zweithöchsten Liga nur der Match zwischen dem EHC Kloten und den Ticino Rockets stattfinden, am Sonntag dann Visp gegen Kloten.

