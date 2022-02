1:4 gegen La Chaux-de-Fonds – EHCW rackert viel und erhält nichts dafür Noch nie in dieser Saison hat der EHCW Winterthur gegen ein Spitzenteam so stark gespielt wie am Samstag gegen La Chaux-de-Fonds. Trotzdem hat er keine Chance auf den Sieg und verliert 1:4. Urs Kindhauser

Der EHCW war vor dem Tor von La Chaux-de-Fonds präsent, hier Fabian Haldimann (links) und Timotée Schaller. Foto: Madeleine Schoder

19 Gegentore hat der EHCW gegen La Chaux-de-Fonds in den ersten drei Begegnungen erhalten. Und in diesem Stil schien es in Match 4 weiterzugehen. Schon nach 20 Sekunden lag er 0:1 im Hintertreffen. Was folgte, war aber etwas ganz anderes. Nämlich ein bis zum Schluss enorm engagierter und kämpferischer Auftritt des Heimteams, der nur durch eine Sache getrübt wurde: Er endete nicht mit einem Punktgewinn, ja nicht einmal in dessen Nähe kamen die Winterthurer.