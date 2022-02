2:1-Sieg nach Verlängerung im Tessin – EHCW rückt den Ticino Rockets näher Der EHC Winterthur hat seine Chancen auf die Teilnahme am Pre-Playoff mit einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Ticino Rockets gewahrt. Urs Kindhauser

Mit dem 1:0 erzielte Samuele Pozzorini sein erstes Saisontor. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

Zuerst sah es danach aus, als sollte es für den EHCW an diesem Abend einfach nicht sein. Obwohl er in der Verlängerung in Überzahl spielten durfte. Erst traf Verteidiger Virgile Thévoz nur den Pfosten, dann der Kanadier Mathieu Pompei ebenfalls. Für den Nachschuss aber war Kevin Bozon zur Stelle und erzielte nach 61:14 Minuten das 2:1 für die Winterthurer. Sieben Spiele vor Schluss rückt der EHCW bis auf zwei Punkte an die Tessiner heran. Das ist zwar weniger, als man sich von diesem Abend erhofft hatte. Aber der EHCW hat aus einem ausgeglichenen Match das Bestmögliche herausgeholt.