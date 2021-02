Guntern wechselt zu Kloten – EHCW setzt auf junge Goalies Per 15. Februar wechselt Daniel Guntern bis Ende Saison zu Kloten. Beim EHC Winterthur sieht es für die kommende Saison ohnehin danach aus, als würde es ein junges Torhüterduo geben. Urs Kindhauser

Damian Stettler könnte nächste Saison beim EHCW Teil eines jungen Torhüter-Duos sein. Foto: Madeleine Schoder

Eine grosse Überraschung wars nicht, als der EHCW und Kloten am Montagmorgen verkündeten: Torhüter Daniel Guntern wird ab 15. Februar für den Rest der laufenden Saison nicht mehr für die Winterthurer, sondern für den Aufstiegskandidaten aus Kloten auflaufen. Denn Guntern hat seit dem 2:3 nach Penaltyschiessen gegen die EVZ Academy am 23. Januar nicht mehr gespielt. Seither hütet der 19-jährige Langnauer U20-Junior Damian Stettler das Tor, mit beträchtlichem Erfolg übrigens: Es resultierten zwei Siege aus vier Spielen, Stettlers Fangquote beträgt fast 92 Prozent. Und Kloten ist dabei, seine Kaderplanung im Hinblick aufs Playoff abzurunden. Guntern wird hinter Dominic Nyffeler und Luis Janett Goalie Nummer 3 sein. Bis Ende Saison behalten wird auch der Davoser Stürmer Dario Meyer, während Verteidiger David Stämpfli und Stürmer Greg Halberstadt ans kriselnde Olten ausgeliehen werden. In allfälligen Playoff-Begegnungen gegen Kloten dürfen sie aber nicht eingesetzt werden.