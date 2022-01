Nachholspiele angesetzt – EHCW spielt übernächsten Freitag wieder Die Winterthurer werden die Meisterschaft nach drei Wochen Pause mit einer Doppelrunde wieder aufnehmen. Urs Kindhauser

Mit einem Match gegen die EVZ Academy wird der EHCW (links Anthony Neuenschwander wieder in die Saison einsteigen. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur setzt die Qualifikation in der Swiss League am Freitag nächster Woche mit einem Heimspiel gegen die EVZ Academy fort. Einen Tag später folgt der Auswärtsmatch gegen den EHC Kloten. Diese Doppelrunde ist der Auftakt zu einem strengen Programm für die Winterthurer. Denn ihr letztes Spiel datiert vom 23. Dezember gegen Thurgau. Seither pausieren sie, denn die meisten von ihnen haben sich mit Covid-19 infiziert und waren in Isolation oder Quarantäne. Wenn der EHCW die Saison fortsetzt, wird er also drei Wochen pausiert haben. In dieser Zeit mussten sechs Spiele verschoben werden, die nun neu angesetzt worden sind.

Das Programm des EHCW Infos einblenden Januar: Freitag, 14., 20.00: EHCW – EVZ Academy. Samstag, 15., 19.45: Kloten – EHCW. Mittwoch, 19., 19.45: EHCW – Visp. Dienstag, 25., 19.46: Langenthal – EHCW. Freitag, 28., 20.00: Thurgau – EHCW. Sonntag, 30., 16.00: EHCW – Thurgau. Erste Februarhälfte: Dienstag, 1., 20.00: EHCW – Sierre. Donnerstag, 3., 20.00: GCK Lions – EHCW. Samstag, 5., EHCW – La Chaux-de-Fonds. Montag, 7., 19.45: Olten – EHCW. Mittwoch, 9., 20.00: EHCW – Ticino Rockets. Freitag, 11., 20.00: EHCW – GCK Lions. Sonntag, 13., 17.45: La Chaux-de-Fonds – EHCW. Dienstag, 15., 20.00: Ticino Rockets – EHCW.

Der Match vom 14. Januar gegen die Academy freilich ist kein Nachtrags-, sondern ein Vorholspiel. Davon abgesehen wird bis Ende Januar nach dem Plan gespielt, wie er ursprünglich vorgesehen war. Ab 1. Februar hätte die Meisterschaft eigentlich für zehn Tage unterbrochen werden sollen. Stattdessen werden in dieser Zeit im Zweitagesrhythmus fünf Spiele nachgeholt: gegen Sierre (h), GCK Lions (a), La Chaux-de-Fonds (h), Olten (a) und die Ticino Rockets (h). Der im Spielplan auf nächsten Dienstag angesetzte und mittlerweile ebenfalls verschobene Match auswärts gegen die EVZ Academy wird am 22. Februar nachgeholt.

Diese Pläne gelten selbstredend nur unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Teams mehr pausieren müssen. Beim EHCW selber sollte das nicht mehr der Fall sein, da die meisten Spieler der Mannschaft eine Ansteckung mit Covid-19 bereits hinter sich haben.

