Per 1. Oktober – EHCW-Sportchef wechselt zu Thurgau Der EHC Winterthur muss einen Ersatz für Urban Leimbacher finden. Der Sportchef und Geschäftsführer wechselt per 1. Oktober zum HC Thurgau. Urs Kindhauser

Urban Leimbacher wechselt von Winterthur nach Weinfelden Foto: PD

Nein, das sei kein Aprilscherz, sagt EHCW-Verwaltungsratspräsident Rolf Löhrer am Donnerstag am Telefon, «leider». Er und seine Kollegen im Verwaltungsrat sind ab sofort gefordert. Denn es gilt, einen neuen Sportchef und Geschäftsführer zu finden. Der bisherige Amtsinhaber Urban Leimbacher (39) wechselt per 1. Oktober zum Ligakonkurrenten HC Thurgau, wo er Geschäftsführer wird. «Für mich ist die neue Aufgabe eine grosse Chance für meine persönliche Weiterentwicklung», erklärte Leimbacher. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. «Bis zum Start der neuen Saison werde ich meine ganze Energie zur Weiterentwicklung des EHCW einsetzen», verspricht der ehemalige Goalie.