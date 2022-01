Mathew Wilkins’ Hand gebrochen – EHCW-Topskorer fällt wochenlang aus Der EHC Winterthur muss für eine lange Zeit ohne den Kanadier Mathew Wilkins auskommen. Es fehlt damit der wichtigste Feldspieler. Urs Kindhauser

Hand gebrochen: EHCW-Topkorer Mathew Wilkins fehlt mindestens vier Wochen. Foto: Madeleine Schoder

Es ist wie verhext beim EHC Winterthur. Als hätte der Club in dieser Saison nicht schon genug zu kämpfen gehabt mit Verletzungen, hat es nach zahlreichen anderen Stammspielern nun den wichtigsten erwischt: den kanadischen Center Mathew Wilkins. Der Stürmer klagte nach dem letzten Match vor der Winterthurer «Corona-Pause» gegen den HC Thurgau über Schmerzen. Bei einer Untersuchung wurde ein Mittelhandknochenbruch diagnostiziert. Diese Verletzung zwingt Wilkins zu einer Pause, die mindestens vier bis sechs Wochen dauert.

Wie gravierend dieser Ausfall für den EHCW ist, zeigt sich nur schon an den Statistiken. Wilkins trägt schon seit vielen Wochen den Goldhelm des Topskorers. Sieben Tore und 19 Assists hat er in 29 Spielen geliefert. Über 21 Minuten pro Spiel steht er auf dem Eis, ein Wert, den im Team der Winterthurer kein anderer erreicht und ligaweit unter den Stürmern nur der Thurgauer Jonathan Ang übertrifft. «Wilkins arbeitet auch defensiv sehr viel», sagt EHCW-Sportchef und Geschäftsführer Mario Antonelli. Man könne Wilkins auch zwei 19-jährige Flügel an die Seite stellen, «und er akzeptiert das, ohne mit der Wimper zu zucken».

Wohl kein Ersatz

Obwohl Wilkins’ Verletzung sportlich schwer wiegt, wird es wohl keinen Ersatz geben. Denn der EHCW erlebt auch finanziell eine schwierige Zeit. Die Zuschauerzahlen waren in der ersten Saisonhälfte tiefer als erwartet und es fielen und fallen corona-bedingt attraktive Heimspieltermine aus. Also werden die Winterthurer Wilkins’ Verletzung verkraften müssen, indem andere mehr leisten. Neu ist die Situation nicht. Schon letzte Saison verletzte sich mit dem Kanadier Zack Torquato im Januar der wichtigste Feldspieler. Auch er wurde nicht ersetzt. Nur waren damals die Chancen gering, sportlich noch etwas zu reissen. Diesmal aber könnten die Winterthurer das Pre-Playoff erreichen.

