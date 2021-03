Als Goalietrainer zum EV Zug – EHCW-Torhüter Mathis tritt zurück Aus gesundheitlichen Gründen hat Marco Mathis für den EHC Winterthur nur acht Spiele in der Swiss League bestreiten können. Der laufende Vertrag wurde aufgelöst. Urs Kindhauser

EHCW-Torhüter Marco Mathis wird Goalietrainer beim EV Zug Foto: Heinz Diener

Es hat sich schon lange abgezeichnet: Der EHCW plant die kommende Saison mit neuen Torhütern, obwohl man im Frühjahr 2020 mit Marco Mathis einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hat. Jetzt ist offiziell: Dieser Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 32-jährige Mathis hat nur die ersten acht Spiele der Saison 2020/21 mit den Winterthurern bestreiten können. Dann wurde er von einer Infektion und deren Spätfolgen derart zurückgeworfen, dass keine weiteren Einsätze mehr möglich waren.

In Mathis hatte der EHCW einen Torhüter mit Meriten in der Swiss League. Seine beste Zeit hatte er mit dem SC Langenthal, mit dem er 2017 die Swiss League gewann. In Winterthur wurde sofort ersichtlich, welch grosser Rückhalt der Routinier für die sehr unerfahrene Mannschaft war. Von den acht Spielen, in denen Mathis im Tor stand, gewann der EHCW vier. Mathis kam auf eine Abwehrquote von 90,7 Prozent. Beim 2:7 am 6. November gegen Ajoie war er aber nur noch als Ersatzgoalie auf dem Matchblatt, danach gar nicht mehr. Zum letzten Mal stand er drei Tage vorher im Tor, beim 3:0-Sieg des EHCW in Biasca, der ganz wesentlich Mathis zu verdanken war. Er hat seine Karriere also «standesgemäss» beendet, mit einem «Shutout» eben.